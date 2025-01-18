اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا في إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 05:28 مساءً - أفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، اليوم السبت، باغتيال قاضيين بهجوم مسلح أمام المحكمة العليا في إيران.

وذكرت الوكالة أن "اطلاقاً للنار وقع صباح اليوم السبت امام مبنى قصر العدل في العاصمة الايرانية طهران ما أدى الى مقتل اثنين من القضاة".

واضافت أن “منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل في طهران وانه قد انتحر بعد تنفيذ الهجوم وأن القاضيين حجة الإسلام محمد مقيسة وحجة الاسلام علي رازيني قد استشهادا نتيجة اصابتهما.”

والمحكمة العليا في إيران هي أعلى سلطة قضائية في إيران ، أنشئت للإشراف على التنفيذ الصحيح للقوانين من قبل المحاكم العدلية وتتكون من أبرز قضاة البلاد. يحدد رئيس السلطة القضائية المعايير لضمان توحيد الإجراءات القضائية والقيام بجميع المسؤوليات القانونية.