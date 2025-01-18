«العليا» البنجلاديشية تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

دكا ـ د.ب.أ: قضت المحكمة العليا في بنجلاديش بتبرئة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء في أحدث قضايا الفساد ضدها، مما يمهد الطريق أمامها للترشح في الانتخابات، التي تقول الحكومة المؤقتة إنه سوف يتم إجراؤها إما خلال ديسمبر المقبل أو خلال النصف الأول من عام 2026.
وكانت ضياء قد سافرت مطلع هذا الشهر إلى لندن لتلقى العلاج الطبي، عقب تبرئتها من قضية فساد أخرى تم رفعها ضدها أثناء حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي تم عزلها في أغسطس الماضي في انتفاضة أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما.
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