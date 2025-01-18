الرئيس الإيراني يحذر ترامب من خطر اندلاع «حرب»

طهران ـ وكالات: حذَّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة بثَّتها قناة تلفزيونية أميركية الرئيس المنتخب دونالد ترامب من خطر اندلاع «حرب» ضدَّ الجمهورية الإسلامية، مؤكِّدًا أنَّ طهران لا «تسعى» للحصول على السلاح النووي.
وقال الرئيس في مقابلة أجرتها معه في إيران قناة «إن بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية «آمل أن يقود ترامب إلى السلام الإقليمي والعالمي وأن لا يسهم، على العكس من ذلك، في حمَّام دم أو حرب».
وردًّا على سؤال بشأن مدى احتمالات أن توجِّه إسرائيل ضربات عسكرية لإيران في ظل الاتفاق الأميركي المبرم بشأن المواقع النووية في بلاده، قال الرئيس الإيراني عبر مترجم «سنردُّ على أيِّ عمل. نحن لا نخشى الحرب لكنَّنا لا نسعى إليها».
يأتي ذلك فيما عدَّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام محادثات في جنيف أنَّ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «جادَّة» في سعيها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي.
وقال عراقجي في مقابلة عبر التلفزيون الرسمي إنَّ «المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث تهدف إلى استكشاف سبل استئناف المفاوضات النووية».
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