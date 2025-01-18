العالم اليوم - مرموش على رأس "أغلى 10 صفقات عربية" عبر التاريخ.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر مرموش على رأس "أغلى 10 صفقات عربية" عبر التاريخ.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:25 مساءً - أصبح المصري عمر مرموش، أغلى لاعب في تاريخ صفقات الانتقال للاعبين العرب، بعد توقيعه مع حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

ووقع مرموش مع "السيتيزينس" مقابل 75 مليون يورو، وهي أعلى صفقة انتقال للاعب عربي تاريخيا، متفوقا على مواطنه محمد صلاح ونجم المغرب أشرف حكيمي.

ولم يستطع أي نجم عربي تجاوز حاجز الـ70 مليون يورو التي وصل لها حكيمي عند انتقاله لباريس سان جرمان الفرنسي في 2021، حتى جاء الإعلان عن صفقة مرموش قبل أيام.

يذكر أن أعلى صفقة انتقال للاعب عربي في "البريميرليغ" سابقا، كانت أيضا لمانشستر سيتي، مع النجم الجزائري رياض محرز، نقابل 67 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 صفقات عربية فى التاريخ، كالتالي:

1- المصري عمر مرموش (من إنتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي)(75 مليون يورو)

2- المغربي أشرف حكيمي (من إنتر ميلانو إلى باريس سان جرمان)(70 مليون يورو)

3- الجزائري رياض محرز (من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي)(67 مليون يورو)

4- المصري محمد صلاح (من روما إلى ليفربول)(42 مليون يورو)

5- المغربي أشرف حكيمي (من ريال مدريد إلى إنتر ميلانو)(41 مليون يورو)

6- المغربي حكيم زياش (من أياكس أمستردام إلى تشيلسي)(40 مليون يورو)

7- المغربي نايف أكرد (من رين إلى وست هام)(مقابل 35 مليون يورو)

8- الجزائري رياض محرز (من مانشستر سيتي أهلي جدة)(35 مليون يورو)

9- الجزائري اسلام سليماني (من سبورتنغ لشبونة إلى ليستر سيتي)(31 مليون يورو)

10- المغربي مهدي بن عطية (من روما إلى بايرن ميونيخ)(28 مليون يورو)