نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل فريقًا جراحيًا إلى جنوب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فريقا جراحيا إلى مدينة رينك في جنوب السودان لتقديم المساعدة الطبية للجرحى واللاجئين.

وأوضحت المنظمة أن النزاع في السودان المجاور يؤثر بشكل مباشر على رينك. ووفقا لبياناتها، تستمر تفشي الكوليرا في جنوب السودان، حيث تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة. وحذرت فلورانس جيليت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الوضع الوبائي والاحتجاجات وتدفق اللاجئين قد يجعل الوضع حرجا دون توفر الوسائل اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان المنظمة: "تم إرسال فريق جراحي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى رينك في ولاية النيل الأعلى (جنوب السودان) لعلاج الجرحى والأشخاص الذين يحتاجون إلى الأمان والرعاية الطبية بعد فرارهم من أعمال القتال".

ووفقا للمنظمة، فر أكثر من 120 ألف شخص منذ بداية ديسمبر 2024 من عدة ولايات في السودان إلى جنوب السودان.

وأضاف البيان: "أجرى فريقنا الجراحي المتنقل أكثر من 250 عملية جراحية منذ 8 ديسمبر، ويوجد حاليا 70 مريضا يعانون من إصابات في المستشفى".

وفي 16 يناير الجاري، أفادت إذاعة Tamazuj المحلية بأن احتجاجات اندلعت في عدد من مدن جنوب السودان على خلفية مقتل عدة مواطنين في ولاية الجزيرة السودانية، حيث تدور اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الدعم السريع.

ومنذ 15 أبريل 2023، تشهد السودان معارك عنيفة بين قوات الدعم السريع بقيادة دقلو والجيش النظامي.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن استمرار القتال في البلاد قد يؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي.