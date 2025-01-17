نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم وعددهم 33 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون أن تشير إلى عدد الأحياء، وجثث الموتى منهم.

وقامت مديرية الأسرى التابعة للحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، بإبلاغ أهالي الأسرى الـ33 الذين وردت أسماؤهم في القائمة ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس. وهذه هي نفس القائمة التي طرحت قبل بضعة أشهر.

قائمة الأسرى:

ليري ألباج اسحق (ايتسيك) الجرت كارينا أريف اوهيد بن عامي ارئيل بيبس ياردين بيبس كفير بيبس شيري بيبس سيلفرمان أجام بيرجر رومي جونين دانييلا جيلبوع إميلي ديماري ساجي ديكل حين يائير هورن عومر فانكرت الكسندر تروبانوف اربيل يهود اوهيد يهلومي ايليا كوهين أور ليفي نعمة ليفي عوديد ليفشيتز جادي موشيه موزيس ابراهام منجيستو شلومو منسور كيث سيجل تساحي عيدان عوفر كالديرون طال شوهام دورون شتاينبراخر عومر شيم طوف هشام شعبان السيد إلياهو شرعافي

وكجزء من الصفقة، سيتم إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، بما في ذلك جميع النساء والأطفال والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن معظمهم على قيد الحياة. في اليوم الأول من الصفقة سيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى، وفي اليوم السابع سيتم إطلاق سراح أربعة، وكل أسبوع بعد ذلك سيتم إطلاق سراح ثلاثة آخرين. كما تم الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى الأحياء قبل الأموات.

وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الأسرى السبعة، سيتم الانسحاب الإسرائيلي الأول، وسيسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.

ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري من محور نيتساريم الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، ويفكك المواقع العسكرية التي أقيمت على طول المحور في الأسبوع السادس من الصفقة سيتم اطلاق أفرا منغيستو وهشام السيد، المحتجزان في غزة منذ أكثر من عقد من الزمن.

أولا الأسرى والشباب الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما، ثم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. وسيتم إطلاق سراح الاٍرى الأحياء قبل الأموات. وفي المرحلة الثالثة من الصفقة سيتم إعادة كافة الجثامين، بإشراف قطر والأمم المتحدة.

وذكرت القناة 12 أن "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة سيبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد بالتوقيت المحلي".