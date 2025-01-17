العالم اليوم - سوريا.. إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان.

وقالت مديرية الأمن العام في طرطوس في منشور على "فيسبوك": "بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية".

ولفتت إلى أنه تمت "مصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية".

وتواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات وضغوطات دولية ومحلية حول ضبط الفوضى وتحقيق الاستقرار، كأحد الشروط لإخراج سوريا من عزلتها السياسية ودعمها في مرحلتها الانتقالية.