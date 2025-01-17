العالم اليوم - قسد: استهدفنا قواعد تركية شمال شرقي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:25 مساءً - قالت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، إنها استهدفت قواعد تركية في بلدة زركان شمال شرقي سوريا وقتلت وأصابت عددا من الأشخاص كانوا فيها.

وأضافت: "رداً على هجمات الاحتلال التركي، نفذت قواتنا، الخميس، عملية استهدفت فيها قواعد الاحتلال التركي بقريتي باب الفرج وعبد الحي التابعة لبلدة زركان، قتل وجرح فيها عدد من مرتزقة الاحتلال التركي، ولكن لم يتم التأكد من أعدادهم، حيث شوهد دخول 3 سيارات إسعاف إلى قاعدة باب الفرج لنقل جثث قتلاهم وجرحاهم".

وتابعت: "وفي جبهة دير حافر، حلق الطيران المسير للاحتلال التركي في سماء المنطقة، واستهدف نقطة لقواتنا في قرية الإمام بالصواريخ، فيما رد مقاتلونا على القصف التركي باستهداف نقاط وآليات".

وتنظر تركيا التي تنتشر قواتها في شمال سوريا إلى قوات سوريا الديمقراطية على أنها فرع لحزب العمال الكردستاني ولذلك تعتبرها منظمة إرهابية.

ومع تصاعد التوتر العسكري واستمرار الاستهداف التركي للبنى التحتية الحيوية في شمال سوريا، يبدو أن المنطقة تواجه أزمة إنسانية حادة قد تتفاقم في ظل انعدام حلول سياسية قريبة.

ويبقى السؤال حول قدرة المجتمع الدولي على التدخل لوقف هذا التصعيد وحماية المدنيين من تداعياته الكارثية.