العالم اليوم - قبل تولي ترامب.. بايدن يحطم الأرقام القياسية في هذه القرارات

انتم الان تتابعون خبر قبل تولي ترامب.. بايدن يحطم الأرقام القياسية في هذه القرارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:25 مساءً - حطم الرئيس الأميركي جو بايدن، رقما قياسيا في عدد قرارات العفو الرئاسي وتخفيف الأحكام التي أصدرها، بعد جولة أخيرة من تخفيف الأحكام شملت 2500 حكم يتعلق بالمخدرات.

والجولة الأخيرة من العفو، تمنح بايدن الرقم القياسي الرئاسي لأكبر عدد من العفو الفردي وتخفيف الأحكام، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال الرئيس الديمقراطي إنه يسعى إلى التراجع "عن الأحكام الطويلة بشكل غير متناسب، مقارنة بالأحكام التي ربما يتلقونها اليوم، بموجب القانون والسياسة والممارسة الحالية".

ولم يصدر البيت الأبيض على الفور أسماء هؤلاء الذين تم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

ومع ذلك، قال بايدن إن المزيد يمكن أن يأتي، متعهدا باستغلال الوقت قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل، لمواصلة عملية المراجعة من أجل مزيد من تخفيف الأحكام والعفو.

يأتي هذا الإجراء، الجمعة، في أعقاب تخفيف بايدن الشهر الماضي لأحكام حوالي 1500 شخص، تم إطلاق سراحهم من السجن ووضعهم في العزل المنزلي، أثناء جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عفو عن 39 أميركيا، تم إدانتهم في جرائم غير عنيفة.

ويعد هذا أكبر إجراء عفو في يوم واحد في التاريخ الحديث بالولايات المتحدة.