نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يكشف عن مخاوف لاحقته خلال زيارته إلى كييف عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع قناة "MSNBC" بأنه كان يخشى تعرضه لمحاولة اغتيال خلال زيارته غير المعلنة إلى كييف في عام 2023.

وأضاف بايدن: "كنت قلقا من أن بعض العناصر في أوكرانيا، قد تحاول تنفيذ عملية الاغتيال".

وأوضح بايدن أنه خلال رحلته التي استمرت 10 ساعات بالقطار إلى أوكرانيا، كان يرافقه "أفضل الأفراد الأمنيين".

يذكر أنه في فبراير 2023، وصل بايدن إلى كييف في زيارة غير مسبوقة والتقى بفلاديمير زيلينسكي.

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن نائب مدير شركة "السكك الحديدية الأوكرانية" (أوكرزاليزنيتسيا) للاتصالات والتسويق ألكسندر شيفتشينكو، أنه خلال زيارة بايدن، تم تشغيل قطارين متطابقين في نفس الوقت عبر مسارات مختلفة لإخفاء هوية "القطار الشبح" الذي كان يستقله الرئيس الأمريكي