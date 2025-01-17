نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بزشكيان يصل إلى موسكو للقاء بوتين وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا في زيارة رسمية سيجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويوقع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية.

ويهدف اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران إلى أن يصبح مرحلة رئيسية في تطوير العلاقات بين روسيا وإيران.

وحسب المسؤولين في البلدين، فإن الاتفاقية تشمل جميع مجالات التعاون الثنائي وستفتح آفاقا جديدة في مختلف مجالات التعاون الروسي الإيراني، بما في ذلك الدفاع والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ورئيس إدارة مراسم الدولة بوزارة الخارجية إيغور بوغداشيف