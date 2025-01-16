فيتسو: من المحتمل عقد اجتماع مع زيلينسكي خلال الأيام المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أنه قد يعقد اجتماعا مع فلاديمير زيلينسكي لمناقشة مسألة عبور الغاز الروسي الأراضي الأوكرانية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال فيتسو في تصريح لوكالة "برافدا" السلوفاكية: "نحن بصدد البحث عن موعد آخر للاجتماع، ويجب أن يُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة".

في وقت سابق، اقترح فيتسو على زيلينسكي عقد اجتماع على الأراضي السلوفاكية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وذكر فيتسو أن الاجتماع "سيوفر ظروفا جيدة لمناقشة مفتوحة لقضايا إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا ودول أخرى عبر الأراضي الأوكرانية".

وردا على الدعوة، اقترح زيلينسكي على فيتسو القدوم إلى كييف في 17 يناير.

وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار بأن رئيس الوزراء السلوفاكي لن يسافر إلى كييف ولن يلبي دعوة زيلينسكي لمناقشة مشكلة نقل الغاز.

في الأول من يناير، توقفت امدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل كامل بسبب رفض كييف تجديد الاتفاق، وكانت سلوفاكيا من ضمن الدول المستفيدة من الغاز الروسي عبر هذا الأنبوب.

وأعلن فيتسو في وقت لاحق تعطيل مشاورات الاتحاد الأوروبي حول الغاز، والتي كان من المقرر إجراؤها في 7 يناير، بسبب غياب الوفد الأوكراني.

وفي 9 يناير، هدد فيتسو باستخدام حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف إذا فشلت المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

واتهم رئيس الوزراء السلوفاكي، زيلينسكي بأنه ألحق الضرر بالاتحاد الأوروبي بأكمله وبسلوفاكيا التي كانت تتلقى الغاز من روسيا "والأسباب سياسية بحتة