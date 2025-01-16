وزير خارجية أمريكا: نشكر مصر وقطر على جهودهما فى التوصل لاتفاق وقف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 07:29 مساءً - ​​قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن اتفاق غزة دليل على قوة الدبلوماسية الأمريكية، وأعداء الولايات المتحدة أصبحوا أضعف مع انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أننا نتوجه بالشكر لمصر وقطر لجهودهما في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا نتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد، وهناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وننتظر الإفراج عن أمريكيين ضمن صفقة غزة.

وتابع أن بايدن استطاع مواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ويجب الاستمرار في دعم أوكرانيا وإضعاف روسيا، وقمنا بتخفيض الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.