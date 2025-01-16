مقتل شخصين جراء هجوم بسكين داخل مدرسة في سلوفاكيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 05:44 مساءً - قتل شخصان جراء هجوم شنه طالب باستخدام سكين على مدرسة في بلدة سبيشكاستارا في شرقي سلوفاكيا، حسبما أفاد موقع "تيراز" السلوفاكي.

ووفقا لبيان الشرطة المحلية، سقط في الهجوم عدد من الإصابات.

وبحسب الصحيفة، توجهت أطقم الإسعاف إلى موقع الحادث مباشرة.

وأشارت الشرطة إلى أن المراهق الذي نفذ الهجوم تم اعتقاله من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وأضاف البيان: "قمنا باعتقال المشتبه به الذي كان هاربا بعد وقت قصير من الحادث. القضية قيد التحقيق من قبل إدارة الجريمة المنظمة".