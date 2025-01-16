نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسير أوكراني يكشف عن إدمان الضباط الأوكرانيين على القمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أسير أوكراني عن أن الجنود الأوكرانيين يلعبون بنشاط في الكازينوهات عبر الإنترنت، ويعاني من ذلك أيضا الضباط وقادة الوحدات الذين يقترضون الأموال من رفاقهم والمجندين ولا يعيدونها.

ووفقا للأسير ياروسلاف شيفيليوك، فإن الملازم زابيياكا القائد السابق لوحدته كان يعاني من إدمان القمار.

وقال: "كان يستلف من الناس مبالغ كبيرة ويلعب في الكازينو على هاتفه. ثم حدث شيء ما، تم اختراق هاتفه، وحدث خطأ ما، وتم إرساله إلى موقع آخر. ولم يعد المال للناس حتى الآن".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر روسي بأن 6 من حرس الحدود الأوكراني استسلموا للقوات الروسية عشية عيد الميلاد بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، كان بينهم ضابطهم ياروسلاف شيفيليوك مدمن القمار