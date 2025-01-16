العالم اليوم - "إعمار العقارية" تجري محادثات في الهند لبيع حصة بوحدتها هناك

انتم الان تتابعون خبر "إعمار العقارية" تجري محادثات في الهند لبيع حصة بوحدتها هناك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يناير 2025 04:35 مساءً - قالت شركة "إعمار العقارية" الإماراتية، الخميس، إنها تجري محادثات مع عدد من الشركات الهندية من بينها مجموعة أداني لبيع حصة في "إعمار الهند".

وذكرت الشركة في بيان أنه لم يتم الانتهاء بعد من تقدير القيمة ولا بنود أخرى في الصفقة المحتملة.

وصدر البيان بعد تقارير إعلامية أمس الأربعاء أفادت بأن الوحدة المعنية بأعمال العقارات في "أداني إنتربرايز" المملوكة للملياردير الهندي جوتام أداني (أداني العقارية) تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة أغلبية في "إعمار الهند".

ووفقا لموقع شركة إعمار على الإنترنت، بدأت الشركة عملياتها في الهند عام 2005 ولديها محفظة من المشروعات العقارية السكنية والتجارية في جوروجرام وموهالي ولوكناو وجايبور وإندور.

وتعمل إعمار في دول أخرى مثل السعودية وتركيا والولايات المتحدة.