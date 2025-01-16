العالم اليوم - السيسي يصل إلى دولة الإمارات في زيارة عمل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يناير 2025 04:35 مساءً - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أبوظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات كان في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي.

كما كان في الاستقبال الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وأحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من المسؤولين.