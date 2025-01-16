العالم اليوم - إسرائيل: لا اتفاق حاليا وسنواصل سيطرتنا في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: لا اتفاق حاليا وسنواصل سيطرتنا في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يناير 2025 04:35 مساءً - كشف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، الخميس، أنه لا وجود حاليا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر ديفيد مينسر، في حديثه لقناة "دوت الخليج": "ليس من الواضح في الواقع إذا كان هذا الاتفاق سيتقدم في الوقت الحالي.. لأن صباح اليوم سعت حماس لإدخال الكثير من التغييرات في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء".

وأضاف: "ليس لدينا أي اتفاق حاليا، نتمنى أن نصل إليه.. لكن حماس قامت بإدخال بعض التغييرات في الدقيقة الأخيرة سعيا لصفقة أفضل".

وأوضح: "استكملنا التفاصيل يوم أمس، لكن حماس قامت ببعض التغييرات صباح اليوم.. من جهتنا، نرغب في التقدم في هذا الاتفاق".

من جهة أخرى، شدد ديفيد مينسر على أن "حماس لن تحكم غزة"، مبرزا أنه "تم القضاء على قيادة حماس وترسانة صواريخها وتعريض أنفاقها للخطر.. حماس لم تعد بالقوة التي كانت عليها في السابق".

وأردف قائلا: "على المدى القصير سنواصل سيطرتنا في غزة ونأمل تخطي العقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح: "إسرائيل ستنتقل من استراتيجية عسكرية إلى استراتيجية سياسية في غزة.. لا نرغب في أن نكون في غزة ليوم واحد أكثر من الضرورة، لكن من واجبنا كحكومة حماية مواطنينا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستحافظ على تواجدها في محور فيلادلفيا".

كما قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "إسرائيل سعت عدة مرات لإقامة السلام مع الفلسطينيين، لكن لا يمكن القبول بدولة فلسطينية تهدف لتدمير دولتنا".