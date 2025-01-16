وسائل إعلام: القوات الفرنسية أجرت تدريبا سريا تحسبا لنشرها في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع Intelligence Online الإعلامي الفرنسي بأن قوات فرنسية خاصة أجرت تدريبا سريا في خريف العام الماضي تحسبا لنشرها المحتمل على أراضي أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن القوات الخاصة وخبراء قيادة الطائرات المسيرة والفرق السيبرانية للجيش الفرنسي أجرت التدريبات في ميدان سري خلال عدة أيام.

وأضاف تقرير للموقع أنه في إطار التدريبات تحت اسم "بيرسيوس" تم وضع كافة قوات قيادة المهام البرية الخاصة (CAST) في حالة تأهب لمدة أسبوع لاختبار الأفراد والمعدات.

وحسب التقرير، شارك في التدريبات 3200 شخص. وتم خلالها تنفيذ سيناريو التصدي لهجوم روسي افتراضي على أراضي أوكرانيا من بيلاروس، وذلك في منطقة ذات تضاريس تشبه شمالي كييف.

وأشار التقرير إلى أنه تم تركيز الاهتمام أثناء التدريبات على تكتيكات استخدام الطائرات المسيرة والتشويش والاعتراض ومعالجة البيانات في ظروف نزاع يتسم بوتائر عالية للعمليات القتالية.

وصدر التقرير المذكور على خلفية اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، بحثا خلاله مبادرة الرئيس الفرنسي لنشر قوات غربية على أراضي أوكرانيا.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادرها، بأن فرنسا وبريطانيا استأنفتا مناقشة الإرسال المحتمل لبعثة عسكرية غربية إلى أوكرانيا وقيام تحالف خاص لهذا الغرض قد تقوده باريس ولندن