نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يكشف سبب استهدافه رتلا لإدارة العمليات العسكرية في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عن سبب استهداف القوات الإسرائيلية لإدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة السورية

وقال أدرعي: "رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم عدة مركبات محملة بقطع أسلحة وذخيرة وهي تتحرك بالقرب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا حيث قامت طائرة سلاح الجو بإطلاق النار بالقرب من المركبات لإبعادها حيث ابتعدت عن المكان".

وأضاف: "جيش الدفاع منتشر في المنطقة وسيواصل العمل لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

واستهدف الجيش الإسرائيلي رتلا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، مما تسبب بمقتل مختار قرية غدير البستان عبدو الكومة وعنصرين من الأمن العام.

كما ذكرت وكالة "الأناضول" أن قوة إسرائيلية من نحو 30 عسكريا و3 جرافات و3 دبابات توغلت باتجاه بلدة بدعا في ريف دمشق حيث نفذت أعمال حفر وشق طرق ترابية من الحدود الإسرائيلية باتجاه منطقة الدريعات