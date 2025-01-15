العالم اليوم - احتفالات في غزة مع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:29 مساءً - تشهد عدة مناطق في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أجواء من الاحتفال والتفاؤل مع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
وخرج عدد كبير من الفلسطينيين في أحياء القطاع للاحتفال بالاتفاق، الذي سيضع حدا للأيام العصيبة التي عاشها السكان جراء التصعيد الأخير، الذي بدأ يوم 7 أكتوبر 2023.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية فلسطينيون من مختلف الفئات العمرية يحملون العلم الفلسطيني ويرددون أهازيج احتفالية.
وقال أحد المواطنين: "هذا أحلى يوم هذا انتصار كبير وهذا يوم نصر"، وذكر آخر: "هذا اليوم يمثل إنجازا كبيرا ونتمنى أن تنتهي هذه الحرب للأبد".
وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.
وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط".
وأضاف: "سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرًا لكم!"
يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
كما كشف مصدر أميركي لـ"دوت الخليج" أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف أبلغ عدة دول عربية بإتمام العمل على صفقة لإنهاء الحرب في غزة.
وأضاف: "مبعوث ترامب أبلغ إسرائيل بضرورة وقف الحرب فورا".
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