العالم اليوم - احتفالات في غزة مع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:29 مساءً - تشهد عدة مناطق في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أجواء من الاحتفال والتفاؤل مع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وخرج عدد كبير من الفلسطينيين في أحياء القطاع للاحتفال بالاتفاق، الذي سيضع حدا للأيام العصيبة التي عاشها السكان جراء التصعيد الأخير، الذي بدأ يوم 7 أكتوبر 2023.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية فلسطينيون من مختلف الفئات العمرية يحملون العلم الفلسطيني ويرددون أهازيج احتفالية.

وقال أحد المواطنين: "هذا أحلى يوم هذا انتصار كبير وهذا يوم نصر"، وذكر آخر: "هذا اليوم يمثل إنجازا كبيرا ونتمنى أن تنتهي هذه الحرب للأبد".

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.