العالم اليوم - لبنان.. عون يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة "في أسرع وقت ممكن"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:29 مساءً - أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الأربعاء، على ضرورة تشكيل الحكومة "في أسرع وقت ممكن".

وقال جوزيف عون، خلال استقباله بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي، إنه يجب تشكيل الحكومة "في أسرع وقت ممكن كي نعيد الثقة بلبنان"، معتبرا أن "كل من هو في سدة المسؤولية يجب أن يتحمل مسؤوليته".

وتابع: "هدفنا بناء الدولة والعمل على عودة أبنائنا من الخارج ومنح اللبناني في بلاد الاغتراب الثقة ببلده"، مشددا على ضرورة "طي صفحة الماضي والنظر إلى الأمام".

وأبرز: "ليس من فضل لفئة أو لطائفة على أخرى، الجميع متساو تحت راية العلم اللبناني"، لافتا إلى أن "المحافظة على استقلالية القضاء والوضع الأمني أمر ضروري لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

ورأى جوزيف عون أن "مركز رئيس الجمهورية ليس منصبا فخريا وكذلك المناصب الرئيسية في الدولة التي هي مناصب لخدمة الشعب"، وقال "لم نأت لالتقاط الصور بل للعمل وخطاب القسم لم يوضع ليكون حبرا على ورق أو لكي يصفق له الناس، بل هو خارطة طريق ليضمن أن يعيش اللبنانيون بسلام وأمان وكرامة".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كلّف رئيس المحكمة الدولية القاضي نواف سلام برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد بعد نيله 84 صوتا من نواب البرلمان مطيحا بترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.