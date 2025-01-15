عاجل - واشنطن تتأهب لتنصيب ترامب بتشديدات أمنية غير مسبوقة وسياج ضخم يحيط بالعاصمة

أحمد جودة - القاهرة - إجراءات أمنية مشددة لتنصيب الرئيس المنتخب

تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي تتضمن إجراءات أمنية مشددة هي الأضخم في تاريخ التنصيب الرئاسي. تشمل هذه الإجراءات إقامة سياج مؤقت أسود بطول 48 كيلومترًا، ونشر نحو 25 ألف ضابط من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى نقاط تفتيش لفحص الحضور المتوقع أن يصل إلى مئات الآلاف.

مراسم التنصيب وجدول الأحداث

من المقرر أن يبدأ أداء القسم الرئاسي يوم الاثنين المقبل على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، ويتبعه استعراض البيت الأبيض. تأتي هذه المراسم بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت مظاهرات من قبل معارضي ترامب وتجمعات من أنصاره الجمهوريين.

أحداث التنصيب الرسمية

خطاب التنصيب: يقدم ترامب خطابًا رسميًا بعد أدائه القسم الدستوري.

استعراض الفوز: موكب كبير يضم احتفاليات ضخمة تجوب العاصمة.

حضور الشخصيات البارزة: يشمل أعضاء الكونجرس، المحكمة العليا، أعضاء الإدارة الجديدة، والآلاف من المتفرجين.

واشنطن تتأهب لتنصيب ترامب بتشديدات أمنية غير مسبوقة وسياج ضخم يحيط بالعاصمة

استعدادات أمنية مكثفة

سياج أمني غير مسبوق: ارتفاعه 7 أقدام (مترين) وطوله 30 ميلًا (48 كم)، وهو أطول سياج يتم تركيبه في العاصمة الأمريكية.

نشر القوات: يشارك 7800 جندي من الحرس الوطني و4000 ضابط من أقسام شرطة متعددة.

إغلاق وسط المدينة: منطقة تمتد نحو 3 كيلومترات من البيت الأبيض إلى الكابيتول مغلقة بالكامل، مع نقاط تفتيش وموانع خرسانية وشاحنات قمامة لمنع أي اختراقات أمنية.

مخاوف أمنية واستجابة السلطات

على الرغم من تأكيد المسؤولين الأمنيين عدم وجود تهديدات منسقة، تركز السلطات على منع الحوادث الفردية، مثل:

محاولات إدخال أسلحة إلى مبنى الكابيتول.

الحوادث الأخيرة، بما فيها محاولات إشعال الحرائق بالقرب من مواقع حساسة.

خلفية الأحداث ومخاوف أمنية سابقة

تأتي هذه التشديدات بعد أن شهد مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 اقتحامًا عنيفًا من أنصار ترامب الذين حاولوا منع تصديق الكونجرس على خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.