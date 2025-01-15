العالم اليوم - رويترز: اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:25 مساءً - أفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء، بأن السلطات السورية اعتقلت المصري أحمد المنصور بعد فيديوهات يهدد فيها الدولة المصرية.

وذكر مصدر لـ"دوت الخليج" أن الإدارة السورية الجديدة منعت المصري أحمد المنصور من بث فيديوهات من داخل سوريا تتعرض لشخصيات سياسية أو تثير نعرات سياسية في الشأن العام أو الإقليمي أو الدولي.

وأثار المنصور جدلا وغضبا واسعين بعد ظهوره في فيديوهات من دمشق يهاجم فيها مصر.

وبحسب بيان متداول على صفحات مقربة من المنصور على موقع "إكس" فإن أحمد المنصور، قد اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه، الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المنصور فر عقب الإطاحة بحكم الإخوان من مصر وانضم إلى "جبهة النصرة"، التي أصبحت تعرف لاحقا بـ"هيئة تحرير الشام".