مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى .. إسرائيل تواصل عدوانها الشامل على غزة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قِطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ٥ مجازر خلال ٤٨ ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل المشافي منها ـ حتى إعداد الخبر ـ ٣٢ شهيدًا و١٩٣ مُصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٦٥٣٧ شهيدًا و١٠٩٥٧١ مُصابًا من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م.

وأوضحت الصحة أنها أضافت ٤٩٩ شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وارتقى صباح أمس شهيدان ومصابون إثر إطلاق زوارق إسرائيلية قذائفها على مخيَّمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزَّة.

وفي وقت سابق انتشل المسعفون شهيدين مجهولي الهُوِيَّة من محيط دوار الشهداء شمال مخيَّم البريج وسط قطاع غزَّة.

وارتقى ثلاثة نازحين من مخيَّم البريج في استهداف خيمة في منطقة الحكر جنوب دير البلح وهم خليل عدنان عيد ونجله عدنان إضافة إلى الطفلة ديما عدلي عيد.

غزَّة والشمال

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة غزَّة وجباليا دمَّر خلالها العديد من منازل الفلسطينيين، وأعلن مشفى العودة - تل الزعتر شرق جباليا أن جيش الاحتلال ألقى عدَّة قنابل وأطلق النار بشكل مكثَّف تجاه مرافق وأقسام المشفى شمال قطاع غزَّة.

وانتشل الفلسطينيون شهيدًا جراء قصف إسرائيلي على منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزَّة.

واستشهد ثمانية فلسطينيين بينهم طفلان وامرأتان وأكثر من ٣٠ مُصابًا بينهم ١٩ طفلًا جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة زينب الوزير (حلاوة) التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزَّة.

واستشهد ضابط الإسعاف حسن الكحلوت من مخيَّم جباليا، متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال على شمال غزَّة.

كما استشهد الطفل كرم طارق اسليم جرَّاء قصف طائرات الاحتلال على مدينة غزَّة، قبل أيام.

وارتقى أربعة شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من الفلسطينيين بشارع النفق في منطقة الدرج بمدينة غزَّة إضافة إلى شهيدين باستهداف منزل لعائلة الحية بحي الشجاعية شرق مدينة غزَّة. واستشهد فلسطيني وإصابتان في قصف الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمدينتي رفح وخان يونس.

يأتي ذلك فيما أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الفلسطينيين بإخلاء منطقة في النصيرات.

وعبر منصَّة «إكس»، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه يوجه إنذارًا إلى «سكان قطاع غزَّة الموجودين في البلوك 662 (منطقة النصيرات)، بالإخلاء». وفي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس ثلاثة فتية، خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفاد الناشط الاعلامي في البلدة محمد عياد عوض، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت فجر أمس، منطقة صافا شمال بيت أمر حيث اقتحم جنود الاحتلال عدد من منازل الفلسطينيين وقاموا بتفتيشها والعبث في محتوياتها وتحطيم غرف نوم وأثاث هذه المنازل. وأضاف عوض، وتم خلال ذلك اعتقال الفتية: مصعب خالد قوقاس اخليل 15 عامًا، وأحمد رائد مفلح عادي 16 عامًا، وقيس محمد محمود الطيط 15 عامًا، وتم نقلهم إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر.