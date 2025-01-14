نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية: كوريا الشمالية تُطلق صواريخ جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت شبه الجزيرة الكورية تطورات متسارعة في أعقاب التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بين الحين والآخر، وهو ما يثير قلق كوريا الجنوبية وحلفائها الولايات المتحدة واليابان، الذين يرون في هذه التجارب انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

إطلاق صواريخ جديدة

في أحدث التطورات، أطلقت كوريا الشمالية عددًا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) يوم 14 يناير 2025، وذلك بعد أقل من عشرة أيام من إطلاق صاروخ وصفته بأنه أسرع من الصوت متوسط وبعيد المدى في 6 يناير 2025.

التحليل الجوي: أوضحت كوريا الجنوبية، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان، أن الصاروخ الذي تم إطلاقه حلق لمسافة 1،100 كيلومتر، إلا أن ادعاء كوريا الشمالية بأن الصاروخ وصل إلى الذروة الثانية على ارتفاع 42.5 كيلومتر تم نفيه.

تفاصيل عملية الإطلاق

الجيش الكوري الجنوبي أعلن عن رصد إطلاق ما يشتبه في كونه صواريخ باليستية قصيرة المدى في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

أعلن عن رصد إطلاق ما يشتبه في كونه صواريخ باليستية قصيرة المدى في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي. مسافة التحليق : تحلق الصواريخ لمسافة نحو 250 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر الشرقي.

: تحلق الصواريخ لمسافة نحو قبل أن تسقط في البحر الشرقي. الملاحظة العسكرية: تم رصد قاذفات صواريخ متنقلة قرب منطقة الإطلاق، مما يشير إلى احتمال قيام كوريا الشمالية بتنفيذ مزيد من التجارب الصاروخية في المستقبل القريب.

ردود الفعل الدولية

كوريا الجنوبية دانت بشدة إطلاق الصواريخ، واعتبرت أن هذا التصرف يمثل استفزازًا واضحًا، مهددًا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية .

دانت بشدة إطلاق الصواريخ، واعتبرت أن هذا التصرف يمثل استفزازًا واضحًا، مهددًا للسلام والاستقرار في . الجيش الكوري الجنوبي أعلن أنه في حالة استعداد كامل ويتبادل المعلومات بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة أي تهديدات إضافية.

تأتي هذه التجارب في وقت حساس، حيث تواصل كوريا الشمالية اختبار حدود قدرتها الصاروخية، في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية وحلفاؤها إلى ضمان الاستقرار الإقليمي.