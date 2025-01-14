نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يعلن ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة بسبب الحرائق المدمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن ولاية كاليفورنيا أصبحت منطقة منكوبة نتيجة للحرائق المدمرة التي تجتاح الولاية.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الولاية أكبر كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين والممتلكات، حسبما أفادت شبكة "القاهرة الإخبارية".

وصرح حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في مقابلة مع شبكة NBC، بأن الحرائق التي تشتعل في مناطق لوس أنجلوس وجنوب الولاية قد تكون أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف أن الحرائق قد تتسبب في أضرار هائلة من حيث الحجم والتكاليف، مشيرًا إلى أن الرياح التي تهب على المنطقة تزيد من تفاقم الوضع.

وبحسب التقارير، وصل عدد القتلى جراء الحرائق إلى 24 شخصًا بحلول صباح أمس الإثنين، وسط مخاوف من عودة الرياح القوية التي قد تزيد من انتشار الحرائق.

وفي تطور آخر، اعتقلت السلطات العشرات من الأشخاص في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث قامت دوريات الشرطة بمراقبة المناطق المتضررة من الحرائق.

وأصدرت السلطات تحذيرات بخصوص عمليات السرقات والنهب، مؤكدة أنها ستلاحق المجرمين قانونيًا.

وكانت حرائق الغابات قد بدأت منذ ما يقرب من أسبوع، حين اندلعت بفعل رياح "سانتا آنا" العاتية التي بلغت سرعتها حد الإعصار، ما أسهم في تفشي الحرائق بسرعة كبيرة، مما جعلها واحدة من أكبر وأشد حرائق الغابات في تاريخ كاليفورنيا.