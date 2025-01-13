نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط متفجرات في الأنبار واعتقال "داعشي" في كركوك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن ضبط مواد متفجرة في مضافة للجماعات الإرهابية في الأنبار واعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان إنه "بجهد استخباري متميز ومتابعة دقيقة نفذ ابطال جهاز مكافحة الارهاب عملية تحر وتفتيش وتطهير لاحدى مضافات عصابات " داعش" الارهابي والتي تحتوي على العديد من المواد المتفجرة في محافظة الأنبار".

وأضاف البيان أنه "بعملية منفصلة لابطال جهازنا تمكنا من القاء القبض على احد ارهابيي "داعش" في محافظة كركوك