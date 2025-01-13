نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس 4 أشهر بحق مطرب شعبي شهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مطلع بإصدار القضاء العراقي قرارا بحبس مغني الحفلات الشعبية وسام الساهر بتهمة المحتوى الهابط.



وقال المصدر إنه "من خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية أصدر القضاء العراقي حكما بحبس المدان المدعو وسام الساهر أربعة أشهر بتهمة المحتوى الهابط".

ووسام الساهر هو مغن يحيي حفلات شعبية مثل الأعراس وغيرها وبرز خلال الفترة الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي وبدأ تداول مقاطعه على نحو واسع.

وكانت لجة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية أعلنت في 27 ديسمبر 2024 عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق وسام الساهر بتهمة نشر محتوى يندرج ضمن "المحتوى الهابط".