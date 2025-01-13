نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - اعرف قصة أكثر حرائق الغابات الأمريكية رعبًا في التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عندما نرى الحرائق التي تشتعل في الوقت الحالي بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، قد نظن أنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. لكن الواقع يشير إلى حريق آخر وقع قبل أكثر من قرن من الزمن، ويُعد الأكثر دمارًا ورعبًا في تاريخ البلاد.

الحريق الأعنف في تاريخ أمريكا.. الانفجار الكبير

في عام 1910، اندلعت سلسلة من الحرائق الصغيرة في مونتانا وأيداهو، وسرعان ما تحولت إلى حريق هائل امتد ليشمل أجزاء من واشنطن. هذا الحريق، الذي عُرف بـ "الانفجار الكبير" أو "مكنسة الشيطان"، التهم مساحات شاسعة من الغابات الوطنية، بلغت نحو 3 ملايين هكتار.

الخسائر البشرية والمادية:

مقتل 87 شخصًا.

خسارة مليار دولار من الخشب (ما يعادل 30 مليار دولار بالقيمة الحالية).

دمار 10 غابات وطنية.

هذا الحريق كان نقطة تحول في تعامل الولايات المتحدة مع حرائق الغابات، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة لمكافحتها، واعتُبرت كارثة غير مسبوقة.

حرائق حديثة: كاليفورنيا في مواجهة النار

على الرغم من تقدم التقنيات، لا تزال الحرائق تشكل تهديدًا كبيرًا، خاصة في كاليفورنيا، التي تشهد بشكل مستمر حرائق مدمرة، منها:

1. حريق "كامب فاير" (2018):

الأكثر دمارًا في تاريخ كاليفورنيا.

مقتل 85 شخصًا.

تدمير نحو 19،000 مبنى.

سببه: ماس كهربائي.

استمر لمدة 17 يومًا، وتسبب في خسائر فادحة، حيث دُمِّرت 95% من بلدة بارادايس.

2. حريق "وولسي" (2018):

اجتاح مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلوس.

أحرق أكثر من 96،949 فدانًا.

دمر 1،643 مبنى.

بلغت تكلفة الإخماد نحو 52 مليون دولار، بينما قُدرت الخسائر المؤمن عليها بين 3-5 مليارات دولار.

الحرائق المستعرة حاليًا في لوس أنجلوس

لا تزال كاليفورنيا تعاني من موجة حرائق هائلة في عام 2025، حيث:

اندلعت 6 حرائق ضخمة، منها 4 لا تزال نشطة.

تسببت في خسائر بلغت 150 مليار دولار.

أدت إلى مقتل 24 شخصًا حتى الآن.

يشارك أكثر من 3000 رجل إطفاء في محاولات الإخماد، مع تحديات بسبب الرياح العاتية، التي تمنع استخدام الطائرات العادية والطائرات دون طيار.

تأثير الحرائق.. الطبيعة والاقتصاد في مواجهة الخطر

تمثل هذه الحرائق تحديًا بيئيًا واقتصاديًا هائلًا، حيث تتسبب في:

فقدان غابات شاسعة. تلوث الهواء بسبب الدخان والرماد. خسائر بشرية ومادية ضخمة. الضغط على فرق الإطفاء والبنية التحتية المحلية.

ومنذ حريق 1910 وحتى الحرائق الحالية، تطورت الولايات المتحدة في تقنيات مكافحة الحرائق، لكن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تزيد من حدة المشكلة، ما يتطلب: