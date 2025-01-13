هزة أرضية تضرب التبت مجددا وتحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 05:36 مساءً - أعلنت إدارة رصد الزلازل الصينية أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة التبت جنوبي غرب البلاد.

وأشارت إدارة رصد الزلازل الصينية إلى أن الهزة الأرضية سجلت في حوالي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (حوالي الـ4 مساء بتوقيت موسكو) في إقليم تينغري بمقاطعة شيغاجيه في منطقة التبت ذات الحكم الذاتي، وكان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في حين لم ترد معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات بين السكان.

يذكر أن منطقة التبت تعرضت لزلزال مدمر بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في الـ7 من يناير الجاري، في إقليم مقاطعة شيغادزه، أسفر عن مصرع 126 شخصا وتضرر 61.5 ألف آخرين.

وفي السياق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أبلغت عن وقوع زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر جنوبي غرب البلاد، كما أصدرت تحذيرات عن وقوع موجات تسونامي محتملة.