شهداء وجرحى فـي تواصل العدوان على غزة .. واغتيالات بقصف مسيرات بالضفة

تضارب الأنباء عن وقف نار مؤقت

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى في إطار العدوان المتواصل على القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر خلال 24 ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل المشافي منها 31 شهيدًا و57 مُصابًا ـ حتى إعداد الخبر ـ حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45885 شهيدًا و109196 مُصابًا من السابع من اكتوبر 2023م.

واستشهد 19 معظمهم من النساء والأطفال في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خيام النازحين ومنازل وسيارة في خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

وبدأت الغارات بقصف خيمة قرب مسجد القبة غرب خان يونس ما أدى لوقوع ثلاث إصابات فيما أدى قصف خيمة ثانية في مواصي خانيونس إلى استشهاد الأم حنين موسى قبلان أبو عواد وأطفالها محمد ونور وجود وحور حاتم جمعة أبو عواد، وأدَّت الغارة الثالثة على خيمة قرب الإسطبل شمال المواصي إلى استشهاد وسيم خالد فرحات 4 سنوات وميساء معتصم محمد أبو قمصان 30 عامًا.

وقصف جيش الاحتلال منزلًا لعائلة اللحام في فيران أبو رشوان ما أسفر عن استشهاد أربعة إضافة إلى خمسة ارتقوا في قصف على سيارة في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين خمسة شهــداء وعددًا من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برغوت قرب مسجد بلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة.

وارتقى شهيد رضيع وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة كلاب في حي الشيخ رضوان بمدينة غزَّة، بينما ما زال أربعة مفقودين تحت الأنقاض. كما استشهد طفلان جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة «ريحان» في شارع غزَّة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.

يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال اغتيال 3 فلسطينيين بقصف من طائرة مسيَّرة في منطقة طمون شمال الضفة.

سياسيًّا قال مسؤولون مصريون إن الصياغات التي جرت مناقشتها في الدوحة، تقضي بهدنة تراوح بين 6 و8 أسابيع على أن تتضمَّن زيادة المساعدات التي تدخل إلى القطاع وانتظامها وإعادة بناء المنظومة الصحية..

وبحسب ما نقل في الإعلام فإن المسؤولين المصريين يعتقدون بأن الفرصة قائمة لإبرام اتفاق قبل نهاية الأسبوع المقبل. ويعتقد هؤلاء بأن وصول ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الدوحة سيكون بمثابة إعلان موافقة على إتمام الصفقة، خصوصًا بعدما أبدى مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انفتاحًا على التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.