الرئيس الكوري الجنوبي المعزول لن يحضر جلسة الاستماع الأولى فـي محاكمة عزله

الشرطة تسعى لاعتقال نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي

سيئول ـ وكالات: قال يون جاب ـ جيون، محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك ـ يول إن يون لن يحضر الجلسة الرسمية الأولى في محاكمة عزله هذا الأسبوع بسبب مخاوف على سلامته.

وأدلى المحامي بهذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة الدستورية لعقد أولى جلساتها بشأن عزل يون، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية، غدًا الثلاثاء رسميًّا إجراءات عزل يون، الذي أصدر مرسومًا عسكريًّا بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر الماضي.

وستقرر المحكمة ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيده إلى منصبه.

وقال المحامي «مع استمرار محاولات تنفيذ أمر توقيف غير قانوني وغير صالح بشكل غير قانوني، هناك مخاوف بشأن السلامة الشخصية والحوادث. لكي يتمكن الرئيس من الحضور للمحاكمة، يجب حل مسألة السلامة والأمن الشخصيين».

وفي السياق ذكرت شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية أن الشُّرطة الكورية الجنوبية تسعى لاعتقال نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي، كيم سيونج-هون، المتهم بعرقلة الجهود الرامية لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في وقت سابق من هذا الشهر. وأضافت الشبكة الإذاعية أن فريق التحقيق الخاص، الذي يحقق في محاولة يون لفرض الأحكام العرفية، تقدم بطلب لإصدار مذكّرة اعتقال ضد كيم، أمس الأحد، بتهمة عرقلة مهام رسمية خاصة، غير أن مسؤولًا بالشُّرطة رفض تأكيد تلك الخطوة.