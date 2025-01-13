أوكرانيا تستجوب جنديين كوريين شماليين أسرتهما فـي كورسك

كييف ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته أسرت جنديين من كوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية ونقلتهما إلى كييف حيث يجري استجوابهما.
وكتب زيلينسكي على تلجرام أن الجنديين مصابان بجروح «ونقلا إلى كييف حيث يتحدثان إلى محققين من جهاز الاستخبارات»، وأرفق زيلينسكي منشوره بصور للعسكريين المذكورين في الأسر، وبدا أحدهما بضمادات على يديه والآخر حول ذقنه.
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