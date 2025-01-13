الدفاع الألمانية تسلم أوكرانيا أول مدفع ذاتي الحركة من طراز RCH155

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 03:36 مساءً - سلم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى أوكرانيا أول مدفع ذاتي الحركة من طراز RCH155 الذي تنتجه شركة KNDS للصناعات الدفاعية.

وزير الدفاع الألماني بوريس

وجرت مراسم تسليم المدفع في مدينة كاسل بمقر الشركة، وبثته قناة Welt TV، وقال بيستوريوس في حفل التسليم: "هذه إشارة إلى أن بإمكان أوكرانيا الاعتماد علينا"، وتخطط السلطات الألمانية لنقل 54 مدفع من هذا الطراز، وستبقى المدافع الستة الأولى في ألمانيا في الوقت الحالي حيث يتم تدريب أفراد الجيش الأوكراني عليها.

وتعتبر المدافع ذاتية الحركة من طراز RCH155 من أحدث أنواع هذه المدافع، وفقا لشركة KNDS، ويكفي شخصان فقط لتشغيله، في الوقت نفسه، هناك أمكانية للتحكم عن بعد في برج المدفع عيار 155، ومن المقرر تسليم هذه المدافع في وقت لاحق للجيش الألماني.

وفي 12 يناير الجاري، أعلن بيستوريوس أن وزارته أعدت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف، والتي تخضع حاليا لموافقة الحكومة. وقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" في وقت سابق أن قائمة الأسلحة التي أعدتها وزارة الدفاع تضمنت ثلاثة أنظمة دفاع جوية أخرى من طراز IRIS-T، إضافة إلى قذائف وصواريخ باتريوت و10 مدافع ذاتية الحركة وذخيرة.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وقد خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكريا، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا. ووفقا لاتفاقية الميزانية لعام 2025، يتعين على ألمانيا تخصيص ما يقرب من 4 مليارات يورو للدعم العسكري لأوكرانيا، وهو ما يمثل 10% من إجمالي الإنفاق العسكري لأوكرانيا، وضعف ما كان عليه في عام 2024، لكن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل البرلمان الألماني "البوندستاغ".