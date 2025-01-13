العالم اليوم - زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 03:29 مساءً - ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 6.4 درجة جنوب غرب اليابان مساء الاثنين، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير من تسونامي لمحافظتي ميازاكي وكوتشي.

وقع الزلزال في الساعة 9:19 مساءً بالتوقيت المحلي، وسُجلت شدته عند 5 درجات منخفضة على مقياس الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في أجزاء من محافظة ميازاكي، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وتشهد اليابان زلازل بشكل مستمر آخرها وقع الشهر الماضي، بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو.