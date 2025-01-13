العالم اليوم - بالفيديو.. النيران تهدد قطيعا من الغنم في لوس أنجلوس

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. النيران تهدد قطيعا من الغنم في لوس أنجلوس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 03:29 مساءً - أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قطيعا من الغنم وهو يحاول الهرب من الحرائق في أحد التلال في حي برينتوود بمدينة لوس أنجلوس، بينما كانت تقترب ألسنة اللهب من حريق باليساديس الذي اندلع في المنطقة.

ومع اقتراب النيران، نزل سائقون من سياراتهم لتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ قطيع الأغنام الذي بدأ في الهروب نحو الشارع.

وبعد التدخل السريع، تم نقل القطيع إلى شاحنات كبيرة حيث تم تأمينها بعيدا عن خطر الحريق.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر طبي، أن حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بلغ 24 قتيلا، وسط توقعات بارتفاعها.

وتسببت الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس في اندلاع النيران في عشرات الآلاف من الأفدنة وحرق عدد هائل من المباني.

ورصدت أوامر إخلاء لأكثر من 166 ألف شخص، بينما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ150 مليار دولار.