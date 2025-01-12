العالم اليوم - بنك السودان المركزي يباشر عمله في ولاية الخرطوم

انتم الان تتابعون خبر بنك السودان المركزي يباشر عمله في ولاية الخرطوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:27 مساءً - شرع بنك السودان المركزي، في مباشرة أعماله في ولاية الخرطوم، وفتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة البنوك في عمليات السحب والإيداع النقدي وتغيير العملة وحماية المستهلك، في خطوة تعد هي الأولى له في العمل منذ بدء الحرب في منتصف أبريل 2023.

ونقلت صحيفة (السوداني)، الأحد، عن مصادر قولها إن بنك السودان يعمل على حماية مستهلكي الخدمات المالية عبر تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية وتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة والشفافية مع توضيح كافة الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الخدمات وتوفير الحماية الكافية لهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وبينت الصحيفة أن بنك السودان يقوم بالتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك المالي عبر التفتيش المكتبي والميداني.

كما شدد بنك السودان على سعيه المستمر بالعمل على ضمان حصول عملاء الجهاز المصرفي للخدمات المالية بجودة عالية وشفافية تامة وتوفير الحماية لهم عبر استلام الشكاوى التي يتقدمون بها ودراستها والبت فيها.

ويعمل المركزي في التحقق من أن جميع المؤسسات المالية التي تقدم خدمات متماثلة تلتزم بالحد الأدنى من قواعد التعامل مع العملاء ويتم التعامل معهم معاملة عادلة وبشفافية وصدق وأمانة، ولا تشارك في الممارسات التي من شأنها أن تسبب ضررا لهؤلاء العملاء أو تهز ثقة الجمهور في التعامل مع تلك المؤسسات.

وأضافت المصادر: "يفتح المركزي أبوابه لعملاء الجهاز المصرفي للجوء إليه في حال كانت هناك أي شكوى ضد أي مصرف أو مؤسسة مالية غير مصرفية يتعامل معها".