نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي لي كيرتس تُشبه حرائق لوس أنجلوس بما يحدث في غزة: تصريحات تثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس جدلًا واسعًا بعد تشبيهها حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس بالوضع في قطاع غزة الذي يشهد حربًا مستمرة.

جاءت تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي عُقد لتقديم فيلمها الجديد "آخر فتاة استعراضية".

تصريحات جيمي لي كيرتس عن الحرائق

قالت كيرتس:

"لقد وُلدت وترعرعت في مدينة الملائكة (لوس أنجلوس)، والآن المدينة بأكملها مشتعلة بالنيران. منطقة باسيفيك باليسايدز بأكملها اختفت."

وأضافت:

"منزلي ما زال موجودًا الليلة، لأنني أعيش في وادٍ مختلف، لكن منطقة باسيفيك باليسايدز بأكملها تبدو -للأسف- مثل غزة أو كإحدى تلك الدول التي تم تدميرها."

ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت تصريحات كيرتس موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

الانتقاد الأول: عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم من مقارنة الحرائق الطبيعية بأحداث الصراع في قطاع غزة .

عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم من مقارنة الحرائق الطبيعية بأحداث الصراع في . الانتقاد الثاني: أشار البعض إلى تناقض مواقف كيرتس، حيث دعمت سابقًا إسرائيل، مما وضعها تحت مرمى الانتقادات بسبب ازدواجية تصريحاتها.

مواقف مشابهة وتصريحات عن الكوارث

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثير تصريحات كيرتس الجدل. في سياق مماثل: