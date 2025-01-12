العالم اليوم - بالفيديو.. إطلاق سراح المئات من عناصر نظام الأسد في حمص

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إطلاق سراح المئات من عناصر نظام الأسد في حمص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 02:20 مساءً - أعلنت إدارة العمليات العسكرية، الأحد، عن إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر نظام بشار الأسد السابق من السجن المركزي في حمص.

ونشر حساب "رداع العدوان" على إكس: "إطلاق سراح أكثر من 300 شخص من عناصر النظام البائد من السجن المركزي في حمص والذين تم القبض عليهم خلال #ردع_العدوان ولم تتلطخ أيديهم بالدماء".

والأسبوع الفائت، أعلن مدير إدارة الأمن العام بحمص، "انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة".

وقال المسؤول الأمني لوكالة "سانا": "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت في وقت سابق حملة أمنية واسعة في مناطق متعددة، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.