أوكرانيا تسقط 60 مسيرة روسية
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم عن تمكنها من إسقاط 60 طائرة مسيّرة من أصل 94 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية على مناطق متفرقة في أوكرانيا.
وأضافت أن 34 طائرة مسيّرة "فقدت"، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا لوسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيّرة الروسية موضحةً أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.
يُذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسّيرة منذ بدء النزاع المستمر بين البلدين منذ فبراير 2022م.
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