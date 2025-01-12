العالم اليوم - موجة انتقاد تطال ممثلة أميركية.. شبهت لوس أنجلوس بغزة

انتم الان تتابعون خبر موجة انتقاد تطال ممثلة أميركية.. شبهت لوس أنجلوس بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 11:21 صباحاً - تتعرض الممثلة جيمي لي كيرتس لانتقادات شديدة بسبب تشبيهها حرائق الغابات التي تدمر منطقة لوس أنجلوس حاليا بالحرب الدائرة في غزة.

وقد انتشر مقطع فيديو للممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار البالغة من العمر 66 عاما وهي تدلي بهذه التصريحات في جلسة صحفية.

وقالت كيرتس: "لقد ولدت ونشأت في مدينة الملائكة. ومدينة الملائكة بأكملها تحترق في كل مكان. لقد اختفت مدينة بلسيديس بالكامل، أعني حرفيًا أن الحي الذي كنت أعيش فيه اختفى، لا يزال منزلي موجودا الليلة ولكنني أعيش في واد مختلف. المنطقة بأكملها تبدو للأسف مثل غزة، أو إحدى هذه البلدان التي مزقتها الحرب حيث حدثت أشياء مروعة".

وانتقد العديد من رواد منصة "إكس" تصريحات كيرتس لمقارنتها بين منطقة لوس أنجلوس الثرية وغزة التي مزقتها الحرب.

وكتب أحدهم: "هذه مقارنة فظيعة تمامًا".

وكتب آخر: "أعيش في كاليفورنيا ولن تجدني أقارن بين هذه الحرائق وغزة، كلتا المأساتين ولكن لا يمكن مقارنتهما على الإطلاق".

ورد آخر قائلا: "إن هذه المقارنة غير مناسبة وتفتقر إلى الحساسية تجاه التجارب الفعلية لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي مزقتها الحرب".

وأكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة قد ارتفعت إلى 16 شخصا.

وذكرت مصلحة الطب الشرعي في بيان، مساء السبت، أن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة هو 16 ضحية، ولا تزال الحالات قيد الفحص.