إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب في دمشق: داعش كان وراء الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر بجهاز المخابرات العامة السورية، عن إحباط محاولة لتفجير مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، وذلك بفضل جهود التعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وإدارة الأمن العام في ريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المخابرات نجحت في إحباط الهجوم الذي كان يهدف إلى استهداف الموقع المقدس، حيث تم اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة الإرهابية.

داعش وراء المحاولة

وفقًا للمصادر الأمنية السورية، فإن تنظيم "داعش" كان يقف وراء هذه المحاولة، التي تم إحباطها قبل أن تسفر عن أي أضرار.

وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من محاولات التنظيم الإرهابي لزعزعة استقرار المنطقة، حيث كانت تهدف إلى ضرب الرموز الدينية والرموز الوطنية في سوريا.

تطورات في الجنوب السوري

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة، حيث بدأ في شق طريق من الحدود باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية.

يأتي هذا في وقت حذر فيه المبعوثون الأمريكيون والفرنسيون والألمان الإدارة السورية الجديدة من تعيين مقاتلين أجانب في المناصب العسكرية العليا، حيث اعتبروا أن ذلك يمثل مصدر قلق أمني ويضر بصورة سوريا في محاولتها إقامة علاقات مع دول أجنبية.

العلاقات السورية اللبنانية

في إطار العلاقات السورية اللبنانية، قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، إنه تم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الحدود والتهريب.

وأضاف الشرع أن العلاقات بين سوريا ولبنان ستكون استراتيجية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين البلدين في مجالات عدة.

من جهته، قال ميقاتي: "ندعم تطلعات الشعب السوري وطالما كانت سوريا بخير فإن لبنان بخير"، وأكد على أن مسألة اللاجئين السوريين في لبنان تشكل ضغطًا على البلد، لافتًا إلى أن الشرع أبدى استعدادًا لمعالجة هذا الملف المهم.