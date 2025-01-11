روسيا تسقط 85 مسيرة أوكرانية

روسيا تسقط 85 مسيرة أوكرانيةأعلنت روسيا عن تسجيلها إصابات مختلفة لعدد من مواطنيها جراء هجوم جوي شنه الجيش الأوكراني باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة استهدفت مناطق متفرقة من روسيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت خلال الليل، 85 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراض روسية متعددة، بما في ذلك منطقة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وقال يفجيني بيرفيشوف، حاكم إقليم تامبوف غرب روسيا، في بيان صحافي إنّ إحدى الطائرات المسيّرة ضربت مبنيين سكنيين في بلدة كوتوفسك، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بشظايا الزجاج وحدوث أضرار طفيفة في المباني المجاورة.

من جهة أخرى، قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها اليوم إن روسيا أطلقت 74 طائرة مسيّرة على أوكرانيا أثناء الليل، مبينةً أنها أسقطت 47 منها في حين اختفت 27 من على شاشات الرادار قبل أن تبلغ أهدافها.

وأضافت أن بنايات وسيارات في سبع مناطق مختلفة تعرضت لأضرار بسبب الحطام المتساقط من الطائرات المسيّرة التي جرى إسقاطها، لافتةً إلى أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو مصابين.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسّيرة منذ بدء النزاع المستمر بين البلدين منذ فبراير 2022م.