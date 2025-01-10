نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الأمريكيين يحتشدون في مانهاتن أمام محكمة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجمهر عشرات المتظاهرين من أنصار ومعارضي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء الجمعة في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، خارج المحكمة التي جرت فيها جلسة استماع قضية "أموال الصمت".

وطالب بعض الناشطين خلال الاحتجاج بالإفراج عن الرئيس المنتخب ترامب، ففيما هتف آخرون بشعارات تدينه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت"، التي واجه ترامب فيها 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وتتعلق هذه السجلات التجارية بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية تدعي ستورمي دانيالز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.

وأصدرت المحكمة في نيويورك قرارها بالإفراج غير المشروط عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال القاضي المكلف بالنظر في القضية خوان ميرشان: "في هذه اللحظة، أصدر هذا الحكم (الإفراج غير المشروط) على جميع التهم الـ 34".

ويعني "الإفراج غير المشروط" أن الإدانة ستبقى سارية المفعول، لكن القضية نفسها ستسقط دون فرض العقوبة، أي أن ترامب لن يواجه أي سجن أو غرامة، وفي هذه الحالة، سيصبح ترامب أول رئيس تتم إدانته، وإن كان "يطلق سراحه دون قيد أو شرط".

وقال الرئيس المنتخب في كلمته للقاضي: "لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية.. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"، مضيفا "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي".