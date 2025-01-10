نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار تركي جديد بشأن دخول مزدوجي الجنسية إلى الأراضي السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقفت السلطات التركية دخول الأشخاص مزدوجي الجنسية عبر معبر "الحمام" في منطقة "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي إلى الأراضي السورية حتى إشعار آخر.

ولم تصدر السلطات التركية حتى الآن أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الإجراء، في حين يشهد المعبر ازدحاما كبيرا مع تدفق مئات السوريين الحاملين بطاقة "الحماية المؤقتة" إلى الأراضي السورية ضمن إطار الإجازة المعلنة من قبل إدارة الهجرة التركية.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في بداية العام الجاري 2025 عن فتح باب الزيارات للسوريين، بحيث يسمح لفرد واحد من كل عائلة بالدخول إلى سوريا لتفقد منازلهم.

وجرى تحديد شروط الإجازة للفترة الممتدة من 1 يناير وحتى مطلع يوليو المقبل مع إمكانية دخول الفرد إلى الأراضي السورية 3 مرات خلال هذه الفترة.