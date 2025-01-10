نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن السوري يفكك سيارة مفخخة قادمة من مناطق سيطرة قوات "قسد" باتجاه حلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر في وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ضبطوا سيارة مفخخة كانت قادمة باتجاه مدينة حلب من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المصدر إن الفرق المختصة تمكنت بإدارة الأمن العام من تأمين السيارة المفخخة ثم تفكيكها دون أي خسائر.

وأضاف: "ستبقى قواتنا على أهبة الاستعداد تجاه أي محاولة تستهدف الشعب السوري وممتلكاته".

وأفاد "المرصد السوري" أمس الخميس بمقتل 37 شخصا في معارك بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في ريف منبج في شمال سوريا، معظمهم من المقاتلين الموالين لتركيا.