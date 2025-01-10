نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة دمشق تعلن ارتفاع عدد ضحايا الـ "الوليمة المجانية" في الجامع الأموي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير صحة العاصمة السورية دمشق محمد أكرم معتوق الحصيلة النهائية لضحايا التدافع في الجامع الأموي اليوم، حيث ارتفعت إلى 4 وفيات و16 إصابة.

وقال معتوق إن "13 إصابة نقلت إلى مشفى المجتهد و3 إلى مشفى المواساة.. وهناك عدد من الإصابات تمت معالجتها في المكان".

وأضاف أنه تم نقل الوفيات والإصابات بسيارات منظومة إسعاف دمشق. مؤكدا أن جميع الإصابات غادرت سوى طفل ما زال في مشفى دمشق (المجتهد).

كما أشار إلى أنه تم الإجلاء من موقع الحدث بإشراف رئيس منظومة الإسعاف بدمشق، وتابع استقبال وعلاج الإصابات مدير مشفى دمشق.

وحدث تدافع عنيف في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها الشيف أبو عمر "المشهور على منصات التواصل الاجتماعي" (وجبة مجانية في رحاب المسجد)، مما استدعى الأمن العام إلى القيام بفض فعالية "توزيع الطعام بشكل كامل".