نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر طبية: عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل وإصابة عشرات المواطنين اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وقال المصادر إن "21 شهيدا لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ صباح اليوم (الجمعة) 12 منهم في وسط القطاع وجنوبه".

وفي قصف استهدف تجمعا للأهالي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، قتل 5 أشخاص وأُصيب آخرون، كما قصفت مسيرة إسرائيلية تجمعا للأهالي في مدينة خان يونس ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حسب وزارة الصحة في القطاع عن "استشهاد 46006 أشخاص أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109378 آخرين في حصيلة غير نهائية"

وأشارت طواقم الدفاع المدني إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.