نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: لم نتخل عن فكرة التوصل إلى تفاهم مع إدارة ترامب الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أولوف جيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي، إنه على الرغم من تصريحات دونالد ترامب بشأن غرينلاند، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يخطط لإيجاد تفاهم متبادل مع إدارته.

وتابع: "نحن عازمون، أولا وقبل كل شيء، على بناء حوار وإيجاد تفاهم متبادل مع الإدارة الجديدة لدونالد ترامب بما يخدم مصالح شعوبنا واقتصاداتنا"، وذلك ردا على طلب الصحفيين التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن غرينلاند والتعبير عن موقف الاتحاد الأوروبي.

كما أشار ممثل المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لجميع العواقب المحتملة المرتبطة بنتائج الانتخابات الأمريكية. وأضاف جيل: "لدينا أدوات تجارية يمكننا استخدامها لحماية مصالحنا".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشددا على أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي لبلاده.

من جانبه، قال رئيس وزراء غرينلاند، موت إيجيدي، إن الجزيرة ليست للبيع ولن يتم بيعها أبدا. وفي الوقت نفسه، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند وهدد الدنمارك بتدابير تجارية.